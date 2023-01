Reiner Meutsch Stiftung

Mickie Krause und Reiner Meutsch gemeinsam mit Schulkindern.

Die Stiftung Fly & Help unter der Leitung von Reiner Meutsch hat in Kenia eine weitere Schule eröffnet. An der Eröffnungszeremonie nahm auch der Sänger Mickie Krause teil, der mehrere Schulen der Stiftung finanziert hat.

