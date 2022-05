Xcaret

Leben wie im eigenen Strandhaus: Mit dem neuen Casa de la Playa folgt Xcaret dem Trend zu Boutique-Hotels.

Xcaret – "kleine Bucht" in der Sprache der Maya – ist der Name einer mexikanischen Touristikgruppe auf Wachstumskurs. Expandiert wird nicht nur in der Produktentwicklung an der Riviera Maya, sondern auch im Vertrieb, wie eine Deutschland-Tour unlängst zeigte.