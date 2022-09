Der Bereich Caravaning nimmt auch auf der CMT 2023 wieder breiten Raum ein.

Ein breiteres Spartenprogramm und ein größeres Kongressangebot – die CMT im Januar 2023 startet mit einem selbstbewussten Auftritt ins nächste Jahr.

Nach dem Selbstverständnis der Messe Stuttgart ist die CMT schon heute die weltweit größte Publikumsmesse für Tourismus und Freizeit. Das soll auch die Ausgabe 2023 vom 14. bis 22. Januar bestätigen.



"Das Messegelände ist bereits jetzt nahezu nahtlos ausgebucht", sagt Guido von Vacano, Mitglied der Geschäftsleitung bei der Messe Stuttgart. Die Urlaubsmesse wird von ihren Töchtern Fahrrad- und Wander-Reisen, Golf- und Wellness-Reisen sowie Kreuzfahrt- und Schiffsreisen ergänzt. Allein der Caravaning-Bereich wartet mit mehr als 1000 Fahrzeugen auf.



Bei den Veranstaltungen kommen neue Angebote hinzu. So wird das Fachprogramm um mehrere Vorträge und Diskussionen zum Thema "Nachhaltiger Tourismus" und "Völkerverständigung" erweitert.Partnerland ist die Mongolei. Zu den weiteren Schwerpunkten gehören die Bundesgartenschau 2023 in Mannheim, die Nationalparkregion Schwarzwald und die Anbieter von Landurlaub in Baden-Württemberg.

Premiere hat die internationale Tauchmesse Interdive in Halle 9 vom 20. bis 23. Januar. Neben Ausrüstern für den Tauch- und Schnorchelsport präsentiert sich eine Reihe von Tauchzielen weltweit mit Tipps zu Tauchrevieren, Tauchbasen und Safarischiffen.

Weitere Neuerung: Die Fahrrad- und Wander-Reisen wird zum ersten Mal auf drei Tage Laufzeit verlängert und schließt neben dem ersten CMT-Wochenende auch den Montag ein (14. bis 16. Januar).



Die diesjährige CMT musste aufgrund verschärfter Corona-Maßnahmen des Landes Baden-Württemberg abgesagt werden. Im Jahr 2021 fand sie in digitaler Version statt.