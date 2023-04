Laurent Errera, Wikimedia

Fiji Airways bedient wieder mehrere Strecken auf die Südsee-Inseln.

Sowohl in Hongkong als auch in Tokio startet Fiji Airways wieder in Richtung der Urlaubsinseln. Für Besucher aus Deutschland, der Schweiz und Österreich sei es damit einfacher und erschwinglicher, Fidschi zu erreichen.

Erstmals nach der Pandemie hat Fiji Airways die Umläufe ab Hongkong wieder aufgenommen, und zwar samstags und montags. Codeshare-Verbindungen mit