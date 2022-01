FVW Medien/HMJ

55 Prozent der Beherbergungsunternehmen in Mecklenburg-Vorpommern, hier der Strand von Boltenhagen, beklagen eine Buchungszurückhaltung ihrer Gäste.

Ohne weitere finanzielle Hilfen sieht es für 46 Prozent der Beherbergungsbetriebe in Mecklenburg-Vorpommern düster aus. Ein konkreter Vorschlag des Tourismusverbands an die Ministerpräsidentenrunde am Montag soll das Desaster abwenden. Eine aktuelle Umfrage