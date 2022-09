Valais/Wallis Promotion/Pascal Gertschen

Nein, dies ist nicht das Matterhorn, sondern das Weisshorn in St-Luc. Und niemand ist im Wallis gezwungen, mit dem Mountainbike durchs Hochgebirge zu klettern. Was die Region in ihrer ganzen Vielfalt wirklich ausmacht, erklären zwei Events in Deutschland.

Das Matterhorn als Markenzeichen des Wallis ist weltbekannt. Aber was hat die Schweizer Destination sonst noch touristisch zu bieten? Antworten liefert das Team von Wallis Promotion bei einer Roadshow in der zweiten September-Hälfte. Jetzt noch anmelden! Das Wallis e