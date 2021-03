Die dritte Corona-Welle hat Frankreich voll erfasst: Binnen kurzer Zeit ist die Zahl der Neuansteckungen auf 246 pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen gestiegen.

Nachdem einstige Hochrisikogebiete wie Portugal, Spanien und Großbritannien die Lage inzwischen in den Griff bekommen haben, scheint sie Frankreich mehr und mehr zu entgleiten. Die Zahl der Covid-19-Neuinfektionen steigt dort massiv an. Inzwischen beträgt der Wert 246 Ansteckungen pro 100.000 Einwohner in einer Woche.Zum Vergleich: In Deutschland stecken sich mit 113 pro 100.000 Einwohner deutlich weniger als halb so viele Menschen mit der Seuche an.Allerdings könnten auch die Niederlande, Belgien und Österreich zu Hochrisikogebieten erklärt werden. Auch diese Staaten erleiden – trotz intensiver Tests – herbe Rückschläge bei der Bekämpfung von Corona. So liegt die Sieben-Tage-Inzidenz in Belgien bei 267, in den Niederlanden bei 286 und in Österreich bei 245. Allerdings sind in diesen Staaten nicht alle Regionen gleichermaßen stark betroffen.Die mit Abstand höchsten Zahlen an Neuinfektionen in Europa weisen weiterhin Ungarn (633 pro 100.000 Einwohner), Tschechien (556) und Montenegro (525) auf. Sehr stark betroffen sind außerdem Serbien (516), Polen (433) und Schweden (336). Diese Länder gelten aber bereits als Hochrisikogebiete oder sogar als Mutanten-Gebiete.Wer aus Hochrisikogebieten nach Deutschland zurückkehrt, muss bereits am Flughafen beziehungsweise am Grenzübergang einen negativen Test vorweisen und sich unmittelbar in eine zehntägige Quarantäne begeben. Pflicht ist zudem die digitale Einreiseanmeldung.Deutschland weist trotz der vergleichsweise hohen Zahl von 113 noch einen der niedrigsten Inzidenzwerte in Europa auf. Nur wenige andere Länder wie Portugal, Spanien und Irland unterschreiten diesen Wert noch – allerdings durch strengere Lockdowns als in Deutschland.Den besten Wert in Europa weist Island mit 16 pro 100.000 Einwohner auf.