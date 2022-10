Oliver Sorg

Die Maskenpflicht in Geschäften und öffentlichen Räumen, wie hier am Hamburg Airport, könnte wieder zurückkehren.

Angesichts wieder steigender Corona-Zahlen wird in den ersten Bundesländern über verschärfte Maßnahmen nachgedacht. So könnte in Berlin demnächst die Maskenpflicht in Läden, Museen und anderen öffentlichen Gebäuden wieder eingeführt werden.

