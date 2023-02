Volle Hallen: Das Besucherinteresse an der BIT war in diesem Jahr besonders hoch.

Sie ist so etwas wie die italienische ITB – die BIT in Mailand. Und in diesem Jahr strömten die B2B-Besucher wie "in besten Zeiten des Tourismus" durch die Hallen. Die Macher der Messe zeigen sich mit Quantität und Qualität hoch zufrieden.

Es sei ein jüngeres, internationaleres, besser qualifiziertes und zunehmend geschäftsorientiertes Publikum gewesen, das die Gänge der 43. Ausgabe der Internationalen Tourismus-Börse BIT in Mailand besuchte, ziehen die Organisatoren – die Fiera Milano – Bilanz. Die mehr als 1000 Aussteller aus Italien und aller Welt seien zufrieden gewesen. Zudem hätten Hunderte Reiseeinkäufer als aller Welt, darunter viele aus Deutschland, insbesondere die Italien-Halle bevölkert."Die Teilnehmerzahl hat uns an die besten Jahre der Tourismusbranche erinnert", kommentiert Adriano Apicella, Chef der italienischen Reisebüro-Kette der Welcome Travel Group. "Kurz gesagt, wir sind mit diesen drei Tagen BIT sehr zufrieden."Neben den großen Organisationen und den italienischen Regionen seien vor allem auch die vielen kleineren Aussteller auf eine internationale Sichtbarkeit und Resonanz gestoßen, die sie anderswo wahrscheinlich nicht bekommen würden, wie Valentina Colleselli von Slow Flow Veneto Waterways sagt: "Unser Netzwerk von Veranstaltern ermöglicht Slow Tourism auf den Flüssen des Veneto, und die BIT 2023 mit ihrem starken Fokus auf den neuen, langsamen Tourismus war der perfekte Rahmen, um unsere Angebote bekannt zu machen.""In der Vergangenheit haben wir die BIT vor allem als eine Gelegenheit gesehen, bestehende Beziehungen zu festigen", sagt Antonella Russo von Promo Turismo Friaul Julisch-Venetien. "Aber in den vergangenen Jahren wurde viel für die Hosted Buyers getan, und bei dieser Ausgabe haben unsere Partner auch dadurch viele neue Geschäfte gemacht."Die Messebesucher seien vor allem an kleineren Orten interessiert gewesen sowie an Aktivurlaub, der sich dennoch für jedermann eigne, sowie an Reisezielen, die nachhaltig mit dem Zug erreicht werden können. Das bestätigte Federico Caner, Regionalrat für Tourismus der Region Venetien. "Entsprechend der jüngsten Trends konzentriert sich unser touristisches Angebot auf die Natur. Wir konzentrieren uns hier auf eine immer beliebtere Art des Reisens, die den Touristen dazu bringt, versteckte Orte, verschiedene Kulturen und lokale Produkte langsam und genussvoll zu entdecken."Italien präsentierte sich zudem als beliebtes Ziel für Hochzeitstourismus und Flitterwochen, und neben den Klassikern wie Venedig suchten die Reisenden auch zunehmend südliche Ziele wie die Amalfiküste, kleine Städte und kleinere Inseln auf, so ein Aussteller. Der starke Wunsch nach Aktivurlaub in der Natur, die Suche nach weniger bekannten Reisezielen und authentischen Erlebnissen stehe derzeit im Fokus.Die 44. Ausgabe der BIT soll wieder im Messezentrum Allianz MiCo in Mailand stattfinden, und zwar vom 4. bis zum 6. Februar 2024 – also von einem Sonntag bis zu einem Dienstag.