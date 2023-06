Visit Montana

Nicht nur etwas für Wintersportler: Auch Wanderer kommen in Big Sky – hier das Beehive Basin – auf ihre Kosten.

Nomen est omen: Obwohl hierzulande nur Kennern bekannt, wird Big Sky in Montana seinem Namen gerecht – es gehört zu den größten Skigebieten Nordamerikas. Nun macht das Bergresort durch die USA-Premiere einer Luxushotelmarke von sich reden.

Nicht Florida, Hawaii oder Kalifornien – sondern Montana: Das erste Resort von One & Only in den USA soil 2024 in Big Sky eröffnet werd