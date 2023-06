Nomen est omen: Obwohl hierzulande nur Kennern bekannt, wird Big Sky in Montana seinem Namen gerecht – es gehört zu den größten Skigebieten Nordamerikas. Nun macht das Berg-Resort durch die USA-Premiere einer Luxushotelmarke von sich reden.

Neue Seilbahn zum Lone Peak

Nicht Florida, Hawaii oder Kalifornien – sondern Montana: Das erste Resort von One & Only in den USA soll 2024 in Big Sky eröffnen. Das, vom renommierten US-Architekturbüro Olson Kundig entworfen, soll 73 Zimmer und Suiten in der Haupt-Lodge sowie 19 Villen, eine separate Ski-Lodge und ein Spa umfassen. Zudem sind im ersten alpinen Resort der Luxusmarke 62 Privatunterkünfte, die One & Only Private Homes, geplant.Das zwischen dem Lone Peak und den Spanish Peaks gelegene Anwesen soll per Gondel mit dem Skigebiet von Big Sky verbunden sein sowie Zugang zu den Golfplätzen in den Bergen bieten. Der Neuzugang ist eine von mehreren Innovationen in Big Sky. So wurde im Winter 2021 Montage Big Sky eröffnet mit 139 Zimmern, Suiten und Apartments, Ski-in/Ski-out-Zugang zu den Pisten, Restaurant, Lobby-Bar und -Lounge, Markt, Pub, Bowlingbahn, zwei Pools, Tagungsräume, Golfplatz und Spa.Und auch das auf zehn Jahre angelegte Projekt Big Sky 2025 tritt in eine neue Phase ein: Im kommenden Winter soll eine neue Seilbahn zum Lone Peak ihren Betrieb aufnehmen – inklusive gläserner Aussichtsplattform, die einen Panoramablick über die Bundesstaaten Idaho, Montana und Wyoming sowie die Nationalparks Grand Teton und Yellowstone bieten soll.Big Sky Resort wurde vor 50 Jahren gegründet und gilt mit seinen 250 Pistenkilometern und 28 Lifts als eines der größten nordamerikanischen Skigebiete. Vor zehn Jahren übernahm es die benachbarten Wintersportreviere Moonlight Basin und Spanish Peaks.