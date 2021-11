FVW Medien

Luxor-Tempel: Eine Lichtinstallation setzte das Bauwerk in Szene.

Mit einer prachtvoll in Szene gesetzten Eröffnung der "Avenue of the Sphinx" leitet Ägypten ein Jahr großer Events ein. Der restaurierte Prozessionsweg steht für ein weiteres Highlight in Luxor. Bei der Wiedereröffnung der El-Kebash Road in