Malta – hier die Hauptstadt La Valletta – verkündet ein 20 Mio. Euro schweres Öffnungsprogramm für den Tourismus.

Der bei den Corona-Impfungen rasch vorankommende Mittelmeer-Staat Malta will sich ab Juni wieder in großem Stil für Touristen öffnen. Bei der Vermarktung will das EU-Land vor allem auf Outdoor-Aktivitäten wie Sporttauchen setzen.