Imago / Volker Preußer

In Österreich – hier Wien mit dem Stephansdom im Gewitter – galoppieren die Covid-19-Infektionsraten momentan davon.

Ähnlich wie in Sachsen erhöht Österreich den Druck auf Ungeimpfte. Im Alpenland steht die Inzidenz in manchen Regionen über 900. Reicht die 2G-Regel dort noch aus? In Österreich dürfen Menschen ohne Impfschutz nicht mehr in Restaurants essen