Nach fast 14.000 Vorstellungen in 35 Jahren ist am Broadway zum vorerst letzten Mal das Musical "Das Phantom der Oper" aufgeführt worden.

Vor ausverkauftem Publikum und in Anwesenheit von Komponist Andrew Lloyd Webber wurde das Stück mit der bislang längsten Broadway-Laufzeit am Sonntagabend zum offiziell letzten Mal im Majestic-Theater in New York gezeigt. Wie bei jeder Aufführung krachte der berühmte Kronleuchter im Finale des ersten Akts von der Decke – nur wenige Meter über die Zuschauerköpfe.Unter den Zuschauern waren US-Medienberichten zufolge auch Stars wie Glenn Close, Lin-Manuel Miranda und die erste Hauptdarstellerin Sarah Brightman. Webber meldete sich nach dem Fall des Vorhangs auf der Bühne zu Wort und widmete die Vorstellung seinem vor kurzen gestorbenen Sohn. "Als er ein kleiner Junge war, hat er ein bisschen von dieser Musik gehört und geliebt."Der heute 75 Jahre alte Webber hatte die Geschichte des im Gesicht entstellten Phantoms, das im 19. Jahrhundert in den Katakomben der Pariser Oper lebt und sich in die Sängerin Christine verliebt, vertont. Am 26. Januar 1988 hatte das Musical, 15 Monate nach der Uraufführung in London, in New York Premiere gefeiert.Insgesamt sollen 19,5 Mio. Menschen in New York das "Phantom" gesehen und dabei über die Jahre Tickets für 1,3 Mrd. US-Dollar gekauft haben. Etwa 6500 Menschen haben im Laufe der dreieinhalb Jahrzehnte an der New Yorker Produktion mitgearbeitet.Weil laut Produktionsfirma die laufenden Kosten zu hoch und die Ticketnachfrage wegen der Corona-Pandemie zumindest zwischenzeitlich stark gesunken war, kam nun das Aus am Broadway.Komponist Webber und auch Produzent Cameron Mackintosh kündigten aber bei der vorerst letzten Vorstellung noch einmal an, dass sie bereits über eine mögliche Wiederaufnahme nachdenken.