Imago / AAP

Auch nach Perth und in den gesamten Bundesstaat Westaustralien kann nun wieder ohne Einschränkungen von anderen Airports gereist werden.

Als letzter Bundesstaat in Down Under hat Westaustralien nach zwei Jahren coronabedingter Schließung seine Grenzen wieder für einheimische und internationale Besucher geöffnet. Vollständig Geimpfte dürfen seit dem heutigen Donnerstag erstmals sei