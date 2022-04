Imago / Fotoarena

Im März gab es bereits eine erste große "technische Probe" für den Karneval von Rio de Janeiro. Nun ist es soweit, dass sich die pure Lebensfreude wieder Bahn brechen kann.

Nach dem coronabedingten Ausfall stehen in Rio wieder die berühmten Umzüge im Sambodrom an. Bewohner der Stadt und Mitglieder von Sambaschulen sind heilfroh: Die Karnevalsmetropole hat unter dem Fehlen der größten Party der Welt sehr gelitten. Vitor C