Imago / Christian Offenberg

Der Eiffelturm in Paris ist bei Touristen aus aller Welt nach wie vor ein begehrtes Sightseeing-Ziel.

Für Reisen nach Frankreich sind in der Corona-Pandemie verhängte Auflagen weggefallen. Ein Nachweis über den Corona-Impfschutz, einen Negativtest oder den Genesenen-Status ist seit diesem Montag nicht mehr vorgeschrieben. In dem auch bei vielen Deutschen be