Die Landesregierung von Baden-Württemberg reagiert auf die sich ausbreitenden Virus-Varianten. Wer aus einem Land mit Mutationen einreist, muss sich statt wie bislang für zehn Tage nun für 14 Tage in Quarantäne begeben.

Insbesondere die Verbreitung der britischen Virusmutation B1.1.7, die als hochansteckend gilt, soll damit möglichst verhindert werden. So beschlossen die baden-württembergischen Politiker in der "Lenkungsgruppe Sars-Cov-2", die bislang geltenden und von der Bundesregierung empfohlenen Quarantäne-Regeln deutlich zu verschärfen.Statt wie bisher für zehn Tage müssen Personen, die Kontakt zu einer mit der Mutation infizierten Person hatten, für 14 Tage in Quarantäne. Das gilt auch für Haushaltsangehörige der infizierten Person inklusive der schulpflichtigen Kinder.Ebenfalls gilt diese verschärfte Regelung für Einreisende aus sogenannten Hochrisikogebieten, wenn es sich dabei um Länder oder Regionen handelt, in denen sich Virus-Mutationen ausbreiten. Dies ist inzwischen bei zahlreichen Staaten der Fall.Wer aus einem solchen Land nach Deutschland einreist, muss sich jetzt ebenfalls für volle 14 Tage in Selbstisolierung begeben. Ein vorzeitiges Frei-Testen nach dem fünften Tag der Quarantäne ist laut Landesregierung nicht mehr möglich.Auch für Rückkehrer aus übrigen Hochinzidenzgebieten entfalle diese Möglichkeit, sich nach dem fünften Tag freitesten zu lassen, per sofort, heißt es. Hier bleibt es aber bei zehn Tagen Isolierung.