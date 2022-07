Die Spots werden von zehn Sendern in Deutschland ausgestrahlt.

Mit einem neuen Werbespot sollen Kulturinteressierte und anspruchsvolle Strandliebhaber an die Türkische Riviera gelockt werden.

Im Rahmen einer neuen Video-Kampagne wird die Türkische Riviera potenziellen Urlaubern nähergebracht. Die Region reicht von Antalya im Westen bis Antakya im Osten. Die Destination eignet sich sowohl für Geschichts- und Archäologiebegeisterte als auch für Strandliebhaber.



RTL

Super RTL

VOX

NTV

RTLzwei

Sat1

Kabel1

Pro 7

Sixx

SAT.1 GOLD

In dem neuen Video wird die kulturell-historische Vergangenheit der Region, die mit der antiken Stadt Side bis in die Vorgeschichte zurückreicht, hervorgehoben. Es werden faszinierende Blicke auf den Apollon-Tempel und das antike Theater von Side geboten.Die antiken Städte Patara, Aspendos und Sagalassos stehen für das reiche historische Erbe der Türkischen Riviera. So liegt beispielsweise Patara etwa 200 Kilometer vom Stadtzentrum von Antalya entfernt. Patara galt als eine der wichtigsten Städte Lykiens und beherbergte einen der wichtigsten Häfen der Region.Der neue Werbespot betont außerdem die Aktivitäten für einen nachhaltigen Tourismus in der Region und lenkt die Aufmerksamkeit darauf, wie die einheimischen Produkte direkt vom Bauernhof auf den Tisch kommen. Folgende Kanäle werden den Werbespot ausstrahlen: