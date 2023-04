Screenshot/Royal.uk

King Charles III. und seine Queen Camilla sind durchaus beliebt.

Das London Convention Bureau (LCB) meldet, dass das Tourismusniveau in der britischen Hauptstadt nahe an den Zahlen von 2019 liegt, diese aber nicht ganz übertrifft. Doch das könnte sich in den kommenden Wochen ändern.

Von besonderem Interesse für internationale Reisende, die in diesem Frühjahr nach London reisen, ist die Krönung von König Charles