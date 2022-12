Pixabay

Kroatien tritt nicht nur dem Schengen-Raum bei, sondern tritt auch der Eurozone bei.

Bis Mitte Januar 2023 sind in Kroatien Zahlungen in der heimischen Währung erlaubt. Danach gilt nur noch der Euro als Zahlungsmittel. Eine mit der Umstellung verbundene Preiserhöhung in allen Branchen Kroatiens ist unzulässig.

