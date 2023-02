In Kroatien hat sich am heutigen 16. Februar 2023 ein Erdbeben ereignet.

Ein Erdbeben hat am heutigen Vormittag die kroatische Insel Krk erschüttert.

Das Seismologische Institut in der kroatischen Hauptstadt Zagreb bezifferte die Stärke mit 4,8 – eine Stärke von 5,3 meldete hingegen "Crisis 24". Als Epizentrum gab das Institut die Ortschaft Draga Bascanska auf der Insel Krk an. Von Schäden ist bislang nichts bekannt.



Mehr dazu

Bei " Crisis 24 " heißt es: Ein Erdbeben der Stärke 5,3 ereignete sich am 16. Februar gegen 10.47 Uhr auf der Insel Krk in der kroatischen Gespanschaft Primorje-Gorski Kotar. Das Epizentrum lag etwa 36 Kilometer südöstlich von Rijeka."Das Beben sei in Teilen von Nord- und Zentralkroatien, Slowenien, Nordostitalien, Nordwestbosnien und Herzegowina sowie Südösterreich und im äußersten Südwesten Ungarns zu spüren gewesen.Die Insel Krk und die angrenzende Adriaküste sind im Sommer beliebte Urlaubsziele.