Mit Raketenangriffen auf mehrere Städte begann Russland am heutigen Donnerstag einen Angriffskrieg auf das Nachbarland Ukraine. Bodentruppen haben offenbar an vielen Stellen die Grenzen überschritten.

Luftraum geschlossen

Das Verteidigungsministerium in Moskau teilte laut Nachrichtenagentur Ria mit, Russland greife die militärische Infrastruktur der Ukraine mit "Hochpräzisionswaffen" an. Kommandozentralen des ukrainischen Militärs in der Hauptstadt Kiew und der Millionenstadt Charkow würden mit Raketen angegriffen, zitiert die ukrainische Zeitung "Prawda" auf ihrer Website einen Vertreter des ukrainischen Innenministeriums.Die Bundesregierung hat deutsche Staatsangehörige angesichts des russischen Angriffs dringend aufgerufen, die Ukraine zu verlassen. Außerdem wurde die deutsche Botschaft in Kiew vorübergehend geschlossen. "In der Ukraine finden Kampfhandlungen & Raketenangriffe statt", teilte das Auswärtige Amt auch per Twitter mit. An die deutschen Staatsangehörigen appellierte das Außenministerium, vorläufig an einem geschützten Ort zu bleiben, falls diese das Land nicht auf einem sicheren Weg verlassen könnten.Das Auswärtige Amt änderte auch seine Reisewarnungen für die Ukraine. Vor Reisen in das Land werde gewarnt. Eine Evakuierung deutscher Staatsangehöriger durch deutsche Behörden sei derzeit nicht möglich. Die deutsche Botschaft in Kiew sowie das Generalkonsulat Donezk in Dnipro seien vorübergehend geschlossen. Deutsche Staatsangehörige wurden aufgerufen, die internationale und lokale Medienberichterstattung zu verfolgen, auf lokale Bekanntmachungen zu achten und sich in die Krisenvorsorgeliste des Auswärtigen Amts einzutragen. In Notfällen solle man sich an das Auswärtige Amt in Berlin wenden.Als Reaktion auf den russischen Angriff schloss die Ukraine ihren gesamten Luftraum. Diehat nach der russischen Invasion in die Ukraine ihr letztes Flugziel in dem angegriffenen Land gestrichen. Der für Donnerstagabend geplante Flug von Frankfurt in das westukrainische Lwiw wurde aus Sicherheitsgründen abgesagt, wie ein Sprecher am Morgen berichtete. Lufthansa-Crews halten sich nicht in der Ukraine auf. Zuvor hatte der Konzern bereits die Verbindungen nach Odessa und Kiew gestrichen.Aufgrund der Schließung des ukrainischen Luftraums können auchund weitere Fluggesellschaften das Land nicht mehr ansteuern.