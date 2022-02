Mit Raketenangriffen auf mehrere Städte begann Russland am heutigen Donnerstag einen Angriffskrieg auf das Nachbarland Ukraine. Bodentruppen haben offenbar an vielen Stellen die Grenzen überschritten.

Das Auswärtige Amt schreibt zur Ukraine: "Deutsche Staatsangehörige sind dringend aufgefordert, das Land zu verlassen. In der Ukraine finden Kampfhandlungen und Raketenangriffe statt. Falls Sie das Land nicht auf einem sicheren Weg verlassen können, bleiben Sie vorläufig an einem geschützten Ort. Eine Evakuierung durch deutsche Behörden ist derzeit nicht möglich."Das Verteidigungsministerium in Moskau teilte laut Nachrichtenagentur Ria mit, Russland greife die militärische Infrastruktur der Ukraine mit "Hochpräzisionswaffen" an. Kommandozentralen des ukrainischen Militärs in der Hauptstadt Kiew und der Millionenstadt Charkow würden mit Raketen angegriffen, zitiert die ukrainische Zeitung "Prawda" auf ihrer Website einen Vertreter des ukrainischen Innenministeriums.Als Reaktion auf den russischen Angriff schloss die Ukraine ihren gesamten Luftraum.