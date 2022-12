Wird in Berlin bald ein Tourismusministerium eingerichtet?

Die USA richten mit einem neuen Gesetz eine verantwortliche Regierungsstelle für den Tourismus ein. In Deutschland gibt es bereits eine derartige Stelle, weshalb jetzt der nächste Schritt erfolgen muss.

Aus dem " Omnibus Travel and Tourism Act ", das in der vergangenen Woche vom US-Kongress verabschiedet wurde, geht hervor, dass im US-Handelsministerium künftig eine Position des Assistant Secretary of Travel and Tourism implementiert werden soll. Dies entspricht etwa der Position eines Unterabteilungsleiters in einem deutschen Ministerium.

"Dies ist ein enormer Gewinn für Reisende, die Reisebranche und die amerikanische Wirtschaft", sagte der CEO von US Travel, Geoff Freeman. "Der Assistant Secretary of Travel and Tourism wird eine wichtige Rolle spielen, wenn wir mit der Regierung zusammenarbeiten, um die Wartezeiten für Besuchervisa zu verkürzen, die Sicherheitskontrolle zu modernisieren und neue Technik zu nutzen, um das Reisen nahtloser und sicherer zu machen."

Unter den G20-Staaten waren die USA bisher das einzige Land, das keine Zuständigkeit für den Tourismus auf Bundesebene vorweisen konnte. Damit handelt es sich bei der Einrichtung der Position des Assistant Secretary of Travel and Tourism um einen großen Schritt – zumindest für US-Verhältnisse.

Das Bundesministerium für Reisen und Tourismus

Dementsprechend könnte in Deutschland ebenfalls ein weiterer Schritt nach vorn erfolgen. Es gibt bereits eine/n Tourismuskoordinator/in des Bundes, doch keine/n Tourismusminister/in. Durch die Einrichtung eines Ministerpostens für den Tourismusbereich wäre es möglich, gemäß dem Ressortprinzip vorzugehen. Ausschließlich dann wäre eine selbstständige und eigenverantwortliche Leitung dieses Geschäftsbereichs umzusetzen, wovon aktuell trotz des Bekenntnisses der Bundesregierung zum Tourismus nicht die Rede sein kann.Allerdings hat Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck im Verlauf des aktuellen Jahres mehrmals auf verschiedenen Veranstaltungen erwähnt, wie wichtig der Tourismus auch aus politischer Hinsicht ist, um in verschiedenen Regionen der Welt friedensstiftend einwirken zu können.In diesem Sinne ist es nicht ausgeschlossen, dass die Bundesregierung im kommenden Jahr dazu übergehen könnte, ein Tourismusministerium einzurichten.