Platz der Gaukler in Marrakesch.

Monatelang wies das Auswärtige Amt in seinen Reisehinweisen auf die nicht bestehenden diplomatischen Beziehungen zwischen Deutschland und Marokko hin – und die damit fehlende konsularische Betreuung in Notfällen. Diese Hinweis hat das Ministerium jetzt gestrichen.

Das hat es seit langem nicht mehr gegeben: König Mohammed VI. von Marokko hat sich persönlich an den frisch wiedergewählten deutschen Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier gewandt – und die "in Freundschaft und Zusammenarbeit verwurzelten Beziehungen" des Königreichs mit der Bundesrepublik betont. Zuvor hatte Steinmeier an Mohammed VI. geschrieben und nach vielen Monaten der diplomatischen Eiszeit zwischen den beiden Ländern seinen Wunsch nach Wiederannäherung geäußert.Dem will Marokko nachkommen, teilte auch die Regierung mit. Zwischen der deutschen Außenministerin Annalena Baerbock und ihrem marokkanischen Amtskollegen Nassar Bourita fand gerade eine erste Videokonferenz statt. Beide betonten, die "engen freundschaftlichen Beziehungen" zwischen Marokko und Deutschland wieder aufnehmen zu wollen.Zum Bruch und dem damit verbundenen gegenseitigen Abzug der Botschafter hatte der Streit über die Westsahara-Frage geführt. Nun stünden sich dien Positionen nicht mehr unversöhnlich gegenüber, teilten beide Seiten mit. Die Botschafter sollen demnächst an ihre Posten zurückkehren können. Den Hinweis auf die verwaisten Vertretungen und der damit ausbleibenden konsularischen Hilfe für Reisende in Notfällen hat das Auswärtige Amt bereits aus seinen Reisehinweisen gestrichen.Auch hat Marokko jüngst seine Grenzen wieder geöffnet, nachdem es zuvor alle Reiseverbindungen in das Land verboten hatte. Die Corona-Inzidenzen sind deutlich gesunken, so dass Marokko auch von deutscher Seite kein Hochrisikogebiet mehr darstellt.