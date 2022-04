Imago / Future Image

Im April 2021 demonstrierten in London noch viele Menschen gegen die ihrer Meinung nach überzogenen Corona-Regeln. Nach dem Freedom Day ächzt momentan das britische Gesundheitssystem unter der aktuellen Infektionswelle.

Trotz der klaren Forderungen aus dem Gesundheitswesen und hoher Infektionszahlen lehnt die britische Regierung die Wiedereinführung von Corona-Maßnahmen in England ab. "Es gibt keine Änderungen an unseren Weisungen und unser 'Leben mit Covid'-Plan steht no