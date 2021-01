In Island sind zusätzlich fünf bis sechs Tage Quarantäne sowie ein zweiter Test verpflichtend. Bisher konnten Reisende alternativ 14 Tage in Quarantäne gehen. Geimpfte sollen bald frei einreisen können.

Island verschärft die Einreisebestimmungen. Jeder Gast muss sich nun verbindlich nach der Ankunft auf der Nordatlantik-Insel auf das Coronavirus testen lassen.Nach fünf bis sechs Tagen Quarantäne muss dann ein zweiter Corona-Test vorgenommen werden, wie die isländische Regierung mitteilte. Die Maßnahme gilt bis zum 1. Mai, die Tests sind kostenlos. Bislang konnten Island-Touristen alternativ auch wählen, freiwillig für 14 Tage in Quarantäne zu gehen. In der Praxis bedeutete dies aber, dass manche diese Option zwar wählten, am Ende aber nicht einhielten.Zudem plant die Regierung, Einreisende mit Impfnachweis künftig von der Test- und Quarantäne-Pflicht zu befreien. Ein genaues Datum und die Regelungen im Detail stehen dazu aber noch nicht fest.Island hat vor allem wegen seiner abgeschiedenen Lage verhältnismäßig wenige Neuinfektionen zu beklagen. Im Vergleich zu den Ländern der EU und den restlichen Staaten des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) hatte die Insel in den vergangenen Wochen die insgesamt geringsten Neuinfektionszahlen.