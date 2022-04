Imago / YAY Images

97 Prozent der impfbaren Bevölkerung Maltas ist gegen das Corona-Virus geimpft.

Malta will sich im kommenden Monat von einem Großteil seiner Corona-Beschränkungen verabschieden. Vom 2. Mai an müssen die Menschen im kleinsten EU-Land in Geschäften, Büros oder öffentlichen Gebäuden keine Masken mehr tragen, wie Gesun