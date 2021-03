Die Lifte bleiben aus: Der Skibetrieb in Ischgl startet in diesem Winter nicht mehr.

Der österreichische Wintersportort Ischgl wird seine Lifte in dieser Wintersaison nicht mehr in Betrieb nehmen. "Diesen Winter haken wir ab", sagte Tourismuschef Andreas Steibl am Mittwoch. Ischgl war im Frühjahr 2020 ein Hotspot der Corona-Pandemie.

Ischgl

Angesichts des nach wie vor beunruhigenden Infektionsgeschehens, der verschärften Reiserestriktionen und der noch immer fehlenden Perspektiven für Öffnungsschritte in Gastronomie und Hotellerie sei eine Aufnahme des Skibetriebs weniger denn je vertretbar, teilte die Silvrettaseilbahn mit.war im Frühjahr 2020 als Hotspot bei der Verbreitung des Coronavirus international in den Schlagzeilen. In der Wintersaison setzt der Tiroler Ort normalerweise 300 Mio. Euro um.

Mehr dazu

Mehr dazu Schadenersatz nach Hotspot gefordert Deutsche klagen wegen Ischgl gegen Österreich

Ischgl

Sicherheitskonzept soll im Sommer greifen

Im Gegensatz zu vielen anderen Wintersportgebieten in Österreich hatteauf den seit Ende Dezember 2020 wieder erlaubten Skibetrieb verzichtet. Der Ort mit seinen 45 Liften und 239 Pistenkilometern lebt von vielen ausländischen Gästen. Die wichtigste Gruppe sind deutsche Urlauber.Durch die Quarantänepflichten in Deutschland und Österreich ist das touristische Reisen aber praktisch zum Erliegen gekommen. Das umfangreiche Sicherheitskonzept, das man für einen etwaigen Start im Winter vorbereitet hatte, solle nun in der am 25. Juni startenden Sommersaison umgesetzt werden, hieß es. Dazu gehört unter anderem eine eigene Teststation mit medizinischem Personal.