Allsun Hotel Bella Paguera: Alltours bietet die Corona-Tests vor Rückreise in den eigenen Hotels auf Mallorca an.

Auf Mallorca und den übrigen Balearen-Inseln bleibt die Pandemie-Lage nach dem Besuch von Touristen aus Deutschland zu Ostern vorerst weiter entspannt. Das meldet auch der Veranstalter Alltours, der viele Gäste auf der Insel hatten.

Binnen 24 Stunden seien in der spanischen Mittelmeer-Region insgesamt 38 Neuinfektionen mit dem Coronavirus und nur ein Todesfall registriert worden, teilen die balearischen Gesundheitsbehörden mit. Es gab zudem sechs Neuinfektionen weniger als am Vortag. Die Balearen hatten im Winter zeitweilig die höchsten Ansteckungszahlen ganz Spaniens. Der am 4. Januar registrierte Tageshöchstwert lag mit 1865 fast 50 Mal so hoch als die aktuell gemeldete Zahl.Die Zahl der Ansteckungen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen gaben die Regionalbehörden nicht bekannt. Nach Angaben des spanischen Gesundheitsministeriums lag diese sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz am Montagabend auf den Balearen bei 28,77 – und damit deutlich niedriger als in allen deutschen Bundesländern.Von den rund 40.000 Deutschen, die während der Osterzeit nach Mallorca, verbrachten allein über 10.000 Gäste ihren Urlaub mit Alltours, teilt der Veranstalter mit. "Die Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen haben gut und in vollem Umfang gegriffen", bilanziert Inhaber Willi Verhuven. Bei Alltours hat es nach Aussage von Verhuven keine Zwischenfälle gegeben. Die Gäste hätten sich wohl gefühlt und Verständnis für die spanischen Corona-Auflagen gehabt.Die befürchteten Warteschlangen an den Teststationen habe es nicht gegeben. Für Rückreisende hatte Alltours Tests in den eigenen Allsun Hotels organisiert, wo sich die Gäste für 25 Euro testen lassen konnten. Verhuven: "Hier ist alles reibungslos verlaufen." Verhuven befürwortet generell die Testpflicht für Hin- und Rückreisende, denn sie schaffe zusätzliche Sicherheit.