Auch für Reisen nach Polen ist nun kein 3G-Nachweis mehr erforderlich. Dies gilt für Einreisen aus allen Staaten.

Bei Einreise nach Polen aus der EU, aus einem Schengenstaat oder Drittstaaten bestehen keinerlei Nachweispflichten und auch keine Quarantänepflicht mehr. Darauf weist das Auswärtige Amt hin.Zuvor mussten Einreisende die 3G-Regel befolgen und damit entweder eine vollständige Impfung, eine Genesung oder ein negatives Covid-19-Testergebnis vorweisen.Auch die meisten der bisher im Alltag geltenden Einschränkungen, Anforderungen und Verbote wurden aufgehoben. Eine Maskenpflicht besteht nur noch in Gebäuden, in denen gesundheitliche Leistungen erbracht werden, sowie in Apotheken.