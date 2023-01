Travel Manitoba

Das Herz ruft: der neue Slogan von Travel Manitoba – hier an einer Häuserwand in Winnipeg.

Neues Jahr, neuer Look: Mit einem innovativen Branding startet Travel Manitoba ins aktuelle Jahr. Der Auftritt spielt auf die geografische Lage der kanadischen Provinz an und setzt zugleich emotionale Akzente – und erinnert an eine andere Tourismuskampagne im Ahornland.

