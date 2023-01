Screenshot via YouTube

In Kalifornien herrscht Ausnahmezustand.

Nach anhaltenden Winterstürmen mit starken Regenfällen haben die Behörden in Kalifornien am Montag in mehreren Regionen Evakuierungen angeordnet.

Im Süden des Westküstenstaates, in der Region um die Küstenstadt Santa Barbara, wurde vor