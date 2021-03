Die griechische Regierung will die Einreise für EU-Bürger und Besucher aus Israel künftig nicht mehr beschränken, sofern die Menschen geimpft sind.

Mehr dazu

Mehr dazu Zypern prescht vor Keine Quarantäne mehr für geimpfte Israelis

Das bestätigte die Pressestelle des griechischen Tourismusministeriums der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Ein entsprechender Beschluss soll noch am heutigen Dienstag veröffentlicht werden. Geimpfte Besucher müssten dann nur noch die Impfung belegen, aber bei der Einreise keinen aktuellen, negativen Corona-Test mehr vorweisen und auch keine siebentägige Quarantäne mehr einhalten. Wann diese Maßnahmen tatsächlich aufgehoben werden, wurde noch nicht bekannt.Die griechische Regierung drängt seit Jahresbeginn darauf, einen EU-weit gültigen Impfpass zu entwickeln. Damit soll der griechische Tourismus gerettet werden, der normalerweise fast ein Fünftel der griechischen Wirtschaftsleistung erbringt. Der jetzige Alleingang soll Druck ausüben, damit es mit dem EU-Impfpass schneller voran geht, heißt es bei politischen Beobachtern in Athen. Auch andere EU-Länder haben das Thema bereits selbst in die Hand genommen, darunterund