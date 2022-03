Imaog Images / Imagebroker

Seit dieser Woche müssen sich Corona-Infizierte in Spanien nicht mehr in häusliche Isolation begeben. Sie können sich frei bewegen und an den Strand gehen – wie hier auf Teneriffa.

Spanien vollzieht einen radikalen Bruch mit den bisherigen Corona-Kontrollen. Für Infizierte, die keine oder nur leichte Symptome zeigen, gibt es enorme Lockerungen der Vorschriften. Wer sich in Spanien mit Corona infiziert, aber nur leichte Krankheitssymptome hat, m