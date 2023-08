Im Zentrum von Bagdad soll auf einer Fläche von 47.000 Quadratmeter ein großes Touristendorf entstehen. Doch kann sich der Irak als neues Touristenziel durchsetzen? Auf diese Frage erhalten Sie am 10. August eine Antwort beim Live Talk auf dem Counter Place.

Erster Fam Trip nach 40 Jahren: Reiseprofis erkunden den Irak

1 / 20 Blick auf Basra mit seiner "italienischen Brücke“ (Jochen Szech/Go East Reisen) 1 von 20 Teilen 2 / 20 Mit dem Boot unterwegs im Marschland (Jochen Szech/Go East Reisen) 2 von 20 Teilen 3 / 20 Essensempfang im traditionellen Reethaus (Jochen Szech/Go East Reisen) 3 von 20 Teilen 4 / 20 Marktszene (Jochen Szech/Go East Reisen) 4 von 20 Teilen 5 / 20 Ziggurat von Ur (Jochen Szech/Go East Reisen) 5 von 20 Teilen 6 / 20 Teehaus in Bagdad (Jochen Szech/Go East Reisen) 6 von 20 Teilen 7 / 20 Weltgrößter Friedhof Wadi Al-Salam (Jochen Szech/Go East Reisen) 7 von 20 Teilen 8 / 20 Festung Ukhaidir aus dem 5. Jahrhundert (Jochen Szech/Go East Reisen) 8 von 20 Teilen 9 / 20 Straßenszene in Kerbala (Jochen Szech/Go East Reisen) 9 von 20 Teilen 10 / 20 Zu Besuch in Babylon (Jochen Szech/Go East Reisen) 10 von 20 Teilen 11 / 20 Saddam-Hussein-Palast in Babylon (Jochen Szech/Go East Reisen) 11 von 20 Teilen 12 / 20 Besuch beim Bäcker (Jochen Szech/Go East Reisen) 12 von 20 Teilen 13 / 20 Marktszene (Jochen Szech/Go East Reisen) 13 von 20 Teilen 14 / 20 Straßenverkehr auf Irakisch (Jochen Szech/Go East Reisen) 14 von 20 Teilen 15 / 20 Ruinen von Hatra (Jochen Szech/Go East Reisen) 15 von 20 Teilen 16 / 20 Kriegsruinen in Mossul (Jochen Szech/Go East Reisen) 16 von 20 Teilen 17 / 20 Kriegsruinen in Mossul (Jochen Szech/Go East Reisen) 17 von 20 Teilen 18 / 20 Marktszene in Erbil (Jochen Szech/Go East Reisen) 18 von 20 Teilen 19 / 20 Unterwegs mit dem Partybus durch Mossul (Jochen Szech/Go East Reisen) 19 von 20 Teilen 20 / 20 Basar in Erbil (Jochen Szech/Go East Reisen) 20 von 20 Teilen

Live Talk am 10. August: Wie der Irak zum neuen Reiseziel wird

Die globale Tourismusbranche sucht nach Möglichkeiten, neue touristische Destinationen zu erschließen. So erwägt die katarische Estithmar Holding, in der irakischen Hauptstadt Bagdad ein Tourismusdorf zu errichten. Das Dorf soll im Zentrum von Bagdad entstehen.Der irakische Premierminister Mohammed Al-Sudani überprüfte am vergangenen Sonntag einen Entwurf des Projekts und erklärte, dass das Projekt staatlich bezuschusst werden solle.Das 47.000 Quadratmeter große Projekt umfasst den Bau eines Hotels, öffentlicher Säle, Restaurants und Villen, die von der Geschichte und Zivilisation Mesopotamiens inspiriert sind, berichtet die Zeitung "Zawya".Im Juni 2023 gab die Estithmar Holding die Unterzeichnung von drei Absichtserklärungen im Wert von sieben Milliarden US-Dollar mit der irakischen National Investment Commission (NIC) bekannt, um neue Städte und Fünf-Sterne-Hotels zu entwickeln und mehrere Krankenhäuser im Irak zu verwalten und zu betreiben.Kürzlich bereiste Go-East-Reisen-Chef Jochen Szech über 14 Tage lang den Irak. Gemeinsam mit Reiseveranstaltern aus anderen Ländern nahm Szech am ersten Fam Trip teil, zu dem das Land nach mehr als 40 Jahren eingeladen hatte. Sein Resümée nach 14 Tagen Besichtigungstour: "Der Irak wird sich zu einer touristischen Destination entwickeln, da bin ich mir sicher!"Der Fam Trip führte die internationale Gruppe von Veranstaltern durch die verschiedensten Städte und Regionen des Irak geführt, in die Hauptstadt Bagdad ebenso wie nach Basra unweit des Persisches Golfs, nach Kurna, Nasirija und ins kurdische Gebiet, für das es keine förmliche Reisewarnung gibt.Darüber berichtet Jochen Szech in einem "Brennpunkt" auf dem fvw|TravelTalk Counter Place: am Donnerstag, 10. August, 11.00 Uhr . 15 bis 20 Minuten lang wird sich der Reiseprofi den Fragen von fvw|TravelTalk-Redakteur Oliver Graue stellen – und denen der Zuschauerinnen und Zuschauer, die sie per Chat formulieren können.