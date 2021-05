Fuerteventura ist eine der kanarischen Inseln, die bei deutschen Urlaubern sehr beliebt ist.

Nachdem die Sieben-Tage-Inzidenz stabil unter 50 liegt, hebt die Bundesregierung mit Wirkung zu diesem Montag die Reisewarnung für die Kanaren auf. Das könnte den Buchungen einen Schub geben.

Mehr dazu

Mehr dazu Einreiseverordnung mit Testpflicht Quarantäne für Getestete und Immune fällt

Die Aufhebung der Reisewarnung war erwartet worden, weil der Inzidenz-Wert der Inselgruppe nach Angaben des spanischen Gesundheitsministeriums mit aktuell 41,9 Infizierten je 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen (Stand: 13. Mai) unter der kritischen Marke von 50 liegt, ab der ein Land oder eine Region vom Robert-Koch-Institut als Risikogebiet eingestuft wird und das Auswärtige Amt eine Reisewarnung ausspricht.Faktisch ändert sich nach der am Donnerstag von der Bundesregierung geänderten Einreiseverordnung wenig. Denn nun müssen negativ auf Covid-19-Getestete sowie Geimpfte und Genesene nach der Rückkehr aus einem Risikogebiet ohnehin nicht mehr in eine Quarantäne. Der Test ist bei einer Flugeinreise nach Deutschland vorgeschrieben.Aber es könne sein, dass nun bei Urlaubsinteressierten eine "psychologische Hemmschwelle" entfalle, wenn die Bundesregierung nicht mehr explizit in ihren Reisehinweisen vor den Kanaren warnt, meint Finn Ackermann, Vertriebschef der spanischen Hotelkette Iberostar. Auch im Marketing könnte die Entscheidung helfen. Das Portal Holidaycheck versendete sofort einen Sonder-Newsletter an die Kunden: "Reisewarnung aufgehoben: Die Kanaren warten auf Sie!"Unterdessen stuft das Robert-Koch-Institut allerdings Großbritannien und Sri Lanka wieder als Risikogebiete ein.