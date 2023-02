FVW Medien/HMJ

Seit 15 Jahren Kanadas wichtigster Mann im indigenen Tourismus: Keith Henry, President der Indigenous Tourism Association of Canada, im Gespräch mit Nordamerika-Redakteur Holger M. Jacobs am Rande von TED@DestinationCanada in New York.

Touristische Produkte der Ureinwohner haben sich etabliert in allen kanadischen Regionen – stark gefördert durch die Indigenous Tourism Association of Canada (Itac) und regionale Verbände. Itac-President Keith Henry berichtet über Fortschritte, Hindernisse und Pläne.

Vom 8. bis 10. März findet in Winnipeg die International Indigenous Tourism Conference statt – ein weiterer Meilenstein für die Reiseb