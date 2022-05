Sachsen mit dem Zugpferd Dresden will sich verstärkt auf Quellmärkten im Ausland präsentieren.

Die sächsische Landesregierung setzt darauf, neue internationale Quellmärkte zu erschließen. Deshalb wurde im europäischen und nicht-europäischen Ausland eine große Werbekampagne ins Leben gerufen.

Kürzlich hatte die Tourismus Marketing Gesellschaft Sachsen (TMGS) ein umfangreiches Maßnahmenpaket für die Tourismuswerbung im In- und Ausland geschnürt, um die einheimischen Touristiker zu unterstützen.

Vom 11. bis 15. September 2022 wird die TMGS gemeinsam mit der Deutschen Zentrale für Tourismus (DZT) einen Workshop unter dem Titel „Saxony Travel Summit“ durchführen, an dem 100 internationale Reiseverkäufer teilnehmen sollen. Die internationalen Reiseverkäufer sollen mit etwa 50 Partnern der sächsischen Tourismusbranche zusammengebracht werden.

Ein besonderer Fokus wird dabei auf Reiseverkäufer aus den USA gelegt werden. Denn am 16. September steht das viertägige US-Advisory Board Meeting an, das vom German National Tourist Office New York im aktuellen Jahr in Dresden veranstaltet wird.Den einflussreichsten Tourenplanern und Reiseverkäufern der US-Reisebranche sollen neue Destinationen vorgestellt werden. Im Gegenzug erhofft sich die deutsche Seite von ihren US-Partnern aktuelle Informationen und Trends aus dem US-Markt.

Sachsen will über den Einsatz von Werbemaßnahmen auch weitere Märkte erschließen. Dazu gehören Polen, Tschechien, Österreich, die Schweiz und die Niederlande."Werbung im Ausland ist nach dem langen, Corona bedingten Verzicht auf internationale Gäste jetzt besonders wichtig. Nachdem zu erwarten ist, dass deutsche Gäste, die in den vergangenen zwei Jahren sehr oft Urlaub im eigenen Land gemacht haben, in diesem Jahr auch wieder ins Ausland reisen werden, muss es uns im Gegenzug gelingen, wieder ausländische Touristen für Sachsen zu gewinnen", sagt Veronika Hiebl, Geschäftsführerin der TMGS.