Sasane Sisterhood

Sasane Sisterhood Trekking & Travels aus Nepal wird auf der ITB 2023 mit dem To-do-Award Human Rights in Tourism ausgezeichnet.

as Import Promotion Desk stellt auf der ITB 30 nachhaltige Anbieter aus Entwicklungsländern vor. Ein Projekt der vom BMZ geförderten Initiative zur Import- und Tourismusförderung wird mit dem To Do Award für sozialverträglichen Tourismus ausgezeichnet.

D as Import Promotion Desk stellt auf der ITB 30 nachhaltige Anbieter aus Entwicklungsländern vor. Ein Projekt der vom BMZ geförderten Initiative zur Import- und Tourismusförderung wird mit dem To Do Award für sozialverträglichen Tourismus ausgezeichne