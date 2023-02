Pixabay

Kozani: Die Region Westmakedonien soll touristisch entwickelt werden.

In Westmakedonien soll die gesamte touristische Infrastruktur modernisiert werden. In einem ersten Schritt stellt die Regierung in Athen 150 Mio. Euro bereit. Dafür gibt es von der EU weitere Finanzspritzen.

Das griechische Tourismusministerium plant, Projekte im Wert von 150 Mio. Euro voranzutreiben, darunter die Modernisierung von Skizentren, die Fö