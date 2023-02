Kozani: Die Region Westmakedonien soll touristisch entwickelt werden.

In Westmakedonien soll die gesamte touristische Infrastruktur modernisiert werden. In einem ersten Schritt stellt die Regierung in Athen 150 Mio. Euro bereit. Dafür gibt es von der EU weitere Finanzspritzen.

Das griechische Tourismusministerium plant, Projekte im Wert von 150 Mio. Euro voranzutreiben, darunter die Modernisierung von Skizentren, die Förderung und Vermarktung von Bergdestinationen, die Verbesserung von Wellness, Gastronomie und Agritourismus sowie die Gründung der ersten griechischen DMMO (Destination Management and Marketing Organization), die sich auf Tourismus-Themen spezialisiert.



Mehr dazu

Mehr dazu Schon im März Griechenland-Saison startet früher

Mehr dazu

Mehr dazu Griechenland (1) In Attika entsteht ein erster Wolkenkratzer

All diese Pläne stellte Vize-Tourismusministerin Sofia Zacharaki während eines Treffens in Kastoria mit Regierungsbehörden, Branchenexperten und Touristikern vor. Zacharakis Besuch erfolgte am Rande der Reise von Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis durch Westmakedonien, berichten die "Greek Travel Pages".Im Detail sollen laut Zacharaki 56 Mio. Euro in den Ausbau der Infrastruktur in Skigebieten und die Förderung des Bergtourismus, 28 Mio. Euro in die Entwicklung des Wellness-Tourismus, 17 Mio. Euro in die Förderung des Agrit- und des Gastronomie-Tourismus sowie 46 Mio. Euro in das "größte Personalschulungsprogramm" der Tourismusbranche fließen. Weitere Projekte in Westmakedonien sollen mit einer Finanzspritze in Höhe von 300 Mio. Euro über die Aufbau- und Resilienzfazilität (RRF – Recovery and Resilience Facility) der EU erfolgen.Zudem wurde am 13. Februar zwischen der griechischen Regierung und der Europäischen Investitionsbank (EIB) ein Darlehensvertrag über 80 Mio. Euro für den Übergang Westmakedoniens von einer braunkohlebasierten zu einer "grünen" Wirtschaft unterzeichnet, berichtet "Kathimerini".