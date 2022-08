Bali zieht bereits heute digitale Nomaden an.

Mit einem Sondervisum will Indonesien digitale Nomaden aus aller Welt anziehen, um seine Tourismusbranche zu stärken. Jakarta setzt auf Reisende, die länger bleiben und mehr Geld ausgeben.

Bali Urlaub bei den Göttern

Diamir Reisen Worauf bei Indonesien-Reisen jetzt zu achten ist

Der indonesische Tourismusminister Sandiaga Uno gab bekannt, dass ein neues Visum für digitale Nomaden in Planung sei. Das Visum soll für fünf Jahre gültig sein. Mit dem Visum sollen digitale Nomaden die Möglichkeit erhalten, steuerfrei und problemlos in den Top-Destinationen des Landes zu arbeiten.Derzeit können digitale Nomaden ein befristetes Visum beantragen, um von Indonesien aus zu arbeiten. Zu den Optionen gehören das Visa on Arrival (VoA), das für 30 Tage gültig ist, das Touristenvisum, das auf insgesamt 60 Tage verlängert werden kann, oder ein Geschäftsvisum, das auf 180 Tage verlängert werden kann.Minister Uno erwartet, dass im kommenden Jahr 3,6 Mio. Urlauber aus Übersee wieder ins Land reisen werden. Das Visum für digitale Nomaden und die stärkere Betonung von Ökotourismus und speziellen Retreats zielen darauf ab, Reisende zu gewinnen, die mehr Geld ausgeben und länger bleiben, so "Euronews".Dem Portal "Travelling Lifestyle" zufolge stellen digitale Nomaden in Indonesien zwar nicht die klassische Touristengruppe dar, doch die Ausgaben der digitalen Nomaden fließen direkt in die Tourismusbranche des Landes.