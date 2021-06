MTPA_Bamba

In der ersten Öffnungsphase, die am 15. Juli beginnt, können vollständig geimpfte Besucher Urlaub ausschließlich im Resort machen. Das Land im Indischen Ozean, hier Baie du Cap, öffnet sich nach der Covid-19 Pandemie in mehreren Schritten wieder für den internationalen Tourismus.

Vom 15. Juli an empfängt Mauritius wieder internationale Reisende. Der Inselstaat wird im Laufe des Jahres in mehreren Phasen geöffnet.