Die Pflicht zum Tragen einer Maske in öffentlichen Verkehrsmitteln endet in Frankreich. Wie der französische Gesundheitsminister Olivier Véran erklärt, tritt die Änderung zu Beginn der kommenden Woche in Kraft. Dennoch werde empfohlen, eine Mask

Login für Abonnenten Jetzt Angebot wählen und weiterlesen! 1 Monat 5 € danach 18 € / mtl.

13 € sparen 12 Monate 99 € nur für kurze Zeit

120 € sparen 24 Monate 179 € größter Preisvorteil

259 € sparen fvw|TravelTalk Digital Vollzugriff auf fvw.de inkl. E-Paper

PepXpress-Ausweis für 2 Jahre kostenlos

Ermäßigungen bei allen Events