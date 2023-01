Courtesy Pami

An der Stadtmauer von Jerusalem kommt Augmented Reality zum Einsatz.

In der Altstadt von Jerusalem kommen Augmented-Reality-Wächter zum Einsatz, die Touristen beim Stadtmauer-Rundgang begleiten. Die fiktiven Figuren stammen aus der Vergangenheit. Mit einer neuen Touristen-Attraktion will das israelische Fremdenverkehrsamt Reisende in