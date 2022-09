Neuseelands grüne Landschaften ziehen viele Deutsche an.

Der Staat im Südpazifik hatte lange Zeit mit die weltweit strengsten Anti-Corona-Maßnahmen, auch was die Einreise betrifft. Monatelang waren die Grenzen dicht. Nun verzichtet Neuseeland auf sämtliche coronabedingten Einreiseregeln.

Neuseeland hebt in der Nacht zum Dienstag (Ortszeit) fast alle Corona-Maßnahmen auf. Besucher, die in den Pazifikstaat reisen, müssen dann nicht mehr gegen das Virus geimpft sein. Die bisherige Regel für Einreisende, sich gleich nach der Ankunft und am fünften Tag des Aufenthalts aus das Virus zu testen, gilt nur noch auf freiwilliger Basis. Außerdem entfällt die Maskenpflicht überall außer in Krankenhäusern und Seniorenheimen."Es ist an der Zeit, die Seite unseres Covid-19-Managements umzublättern und ohne die außergewöhnlichen Maßnahmen zu leben, die wir zuvor ergriffen haben", sagte Ministerpräsidentin Jacinda Ardern. Das Land hatte die Grenzen bereits im März 2020 geschlossen und zunächst eine strenge Null-Covid-Strategie verfolgt. Damit gehörte Neuseeland zu jenen Staaten, die weltweit die radikalsten Anti-Corona-Maßnahmen durchgesetzt haben. An einer Null-Covid-Strategie hält derzeit nur noch das autokratische China fest.Im Juli 2022 – also nach mehr als zwei Jahren – hat Neuseeland die Grenzen erst wieder vollständig geöffnet. Ardern sprach von einem "Meilenstein" im Virus-Management des Landes. "Statt das Gefühl zu haben, dass Covid diktiert, was mit uns, unserem Leben und unserer Zukunft passiert, übernehmen wir wieder die Kontrolle."Die neuseeländische Regierung hatte wie berichtet mit Wirkung vom 31. Juli 2022 ihre Covid-19-bedingten Grenzschließungen und Einreisebeschränkungen aufgehoben. Damit ist seither die internationale Einreise auf dem Luft- und Seeweg wieder uneingeschränkt möglich – allerdings war dies zunächst nur für doppelt Geimpfte der Fall. Quarantäne wurde komplett gestrichen. Die stattdessen "damals" als verpflichtend eingeführten Schnelltests an Tag 1 und Tag 5 der Einreise haben nunmehr nur noch empfehlenden Charakter.Neuseeland mit fünf Millionen Einwohnern hat mehr als 1,7 Mio. Corona-Infektionen verzeichnet. Fast 2000 Menschen sind am Coronavirus gestorben.