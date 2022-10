Imago Images

Die Anwohner von Echuca wappnen sich im Wällen aus Sandsäcken gegen die kommenden Wassermasssen

Im Südosten Australiens sind bei heftigen Unwettern und Überschwemmungen zwei weitere Menschen gestorben. In Echuca an der Grenze zwischen New South Wales und Victoria überschritt der Fluss Murray am Samstagabend Rekordpegelstände. Es gelten Evakuierungsanweisungen.

Im Südosten Australiens sind bei heftigen Unwettern und Überschwemmungen zwei weitere Menschen gestorben. In Echuca an der Grenze zwischen New South Wales und Victoria überschritt der Fluss Murray am Samstagabend Rekordpegelstände. Es gelten Evakuierungsan